Les villes invitées à contribuer encore plus à la lutte aux changements climatiques

On parle souvent des villes comme d’un « gouvernement de proximité » et celles-ci veulent même poser des gestes concrets afin d’améliorer l’environnement. C’est dans cette optique que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a conçu le guide « S’adapter au climat par la réglementation », qui a été produit en collaboration avec les meilleurs spécialistes dans le domaine. Cet outil a pour but d’accompagner les villes de toutes tailles et de les inspirer dans la mise en place de pistes d’action adaptées à leur milieu, dans le contexte où les changements climatiques transforment de plus en plus le quotidien de la population.

Le guide disponible gratuitement en ligne sur le site Internet de l’UMQ propose une série de mesures ciblées axées autour de dix thématiques et basées sur les meilleures pratiques et initiatives municipales en la matière. Les villes ont donc accès à des exemples concrets pour agir, par leurs outils d’urbanisme et règlements municipaux, afin de favoriser la captation de carbone, de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et de s’adapter aux risques induits par les changements climatiques.

« La réglementation d’urbanisme constitue un moyen efficace, accessible et peu coûteux permettant au milieu municipal de contribuer directement et concrètement à la lutte aux changements climatiques et instaurer de nouvelles pratiques, par exemple en matière de mobilité, de mixité des usages, de construction durable, de plantation d’arbres, de verdissement, d’agriculture urbaine et de préservation des milieux naturels », a expliqué Martin Damphousse, premier vice-président de l’UMQ, président du Comité sur les changements climatiques et maire de Varennes.

« Grâce à ce guide, les élues et élus pourront agir en tant que leaders et s’inspirer dans la mise en place de mesures adaptées à leur milieu », a-t-il fait valoir, en ajoutant qu’en ajustant rapidement leurs milieux de vie aux changements climatiques, les municipalités peuvent aussi éviter des coûts importants dans les années futures.

« Cet outil est dans la continuité des mesures proposées par l’Union pour soutenir les municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques », a renchéri pour sa part le président de l’UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté. « Il s’inscrit en droite ligne de la Plateforme municipale pour le climat, une feuille de route ambitieuse qui propose des solutions novatrices pour réduire notre influence sur l’environnement et accroître la résilience de nos territoires. »

À ce sujet, précisons que l’Union a par ailleurs accueilli positivement plusieurs mesures du budget fédéral 2022-2023 déposé par la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, notamment en matière de changements climatiques. L’UMQ a salué les 9,1 milliards $ confirmés dans le budget pour réaliser le Plan de réduction des émissions pour 2030, dévoilé récemment par le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. Selon l’organisme, les municipalités sont des actrices incontournables dans le déploiement de cette feuille de route et disposeront de nouveaux moyens pour agir efficacement en matière de lutte et d’adaptation aux changements climatiques.

Mentionnons en terminant que l’Union présentera le 13 mai prochain, dans le cadre de ses Assises 2022 à Québec, un grand forum sur le thème « Unies pour le climat : les municipalités aux premières loges », lors duquel les thématiques discutées dans le guide seront à l’ordre du jour. L’UMQ offrira également, le 18 mai prochain, une séance d’information sur le guide et son application dans les villes, animée par Isabelle Laterreur, urbaniste et directrice générale de La Boîte d’urbanisme.