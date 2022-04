Gala Méritas de ski de fond: quatre skieurs de Montériski à l’honneur

Quatre vétérans de Montériski ont été honorés au gala Méritas de Ski de fond Québec samedi dernier à l’hôtel Mont-Gabriel. Le skieur de Longueuil, Xavier Lefebvre, a remporté la Coupe Québec dans les catégories M20 et ouverte. On avait enlevé ce championnat en 2020 alors qu’il évoluait dans la classe M18. Justin Boudreau de Boucherville a lui aussi obtenu le premier rang chez les moins de 18 ans. Il a de plus été l’un des trois finalistes au titre d’athlète masculin révélation de l’année. Le Trifluvien, Jérémy Lantz, a terminé au deuxième rang du cumulatif des M18 alors que le Grandbasilois, Alexandre Bourque, prenait la troisième position du classement des M20. Le club Montériski s’est classé au cinquième rang du championnat des clubs.

Par ailleurs, Xavier Lefebvre et Alexandre Bourque ont été sélectionnés au sein de l’Équipe du Québec des moins de 23 ans (M23). Ce programme de l’Équipe du Québec vise le développement optimal des meilleurs espoirs juniors du Québec en vue d’une sélection dans un Centre national de développement ou dans l’Équipe nationale junior pour gravir les échelons jusqu’à l’Équipe nationale de Coupe du monde.

Les deux skieurs de Montériski se sont dits heureux de cette sélection qui constituait un de leurs objectifs de l’année. Le choix des neuf membres, cinq hommes et quatre femmes, qui composent cette équipe a été fait en fonction des points canadiens récoltés lors des courses désignées du 1er novembre au 11 janvier 2022.