Coupe Dodge: les Remparts du Richelieu Championnes M11 A et M18 AAA

Deux équipes de hockey féminin du Richelieu se sont illustrées au Championnat Provicial de la Coupe Dodge le week end dernier. En effet, les Remparts du Richelieu ont remporté les grands honneurs dans les catégories M11 A et M18 AAA.

Chez les M11 A, la finale chaudement disputée s’est soldée par une victoire de 2-1 des Remparts contre Sherbrooke. C’est la première fois de l’histoire des Remparts que leur équipe remporte la coupe dans cette catégorie. Un exploit digne de mention!



La finale des M18 AAA contre les As de Québec a tenu les spectateurs en haleine, avec une marque de 0-0 après 3 périodes et dix minutes de prolongation à 4 contre 4. Le match s’est donc décidé en tirs de barrage. En inscrivant deux filets sur leurs 3 premiers tirs, les Remparts l’ont finalement emporté par la marque de 1-0. Félicitations aux As de Québec qui ont terminé au premier rang du classement de la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ) et ont offert toute une performance dans le match ultime.

En remportant ce tournoi, les Remparts du Richelieu M18 AAA ont obtenu leur billet pour le Championnat Canadien de la Coupe Esso, qui aura lieu à Calgary du 16 au 22 mai prochain. Elles y représenteront le Québec et affronteront les championnes M18 des régions de l’Ontario, de l’Ouest, du Pacifique et de l’Atlantique.



Fait à noter, les soeurs Annabelle et Marie-Jeanne Gagné ont fait partie intégrante de ces équipes championnes de la Coupe Doge, remportant une médaille d’or dans les catégories M11 A et M18 AAA respectivement.