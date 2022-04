Sécurité des piscines résidentielles : consultation publique le 9 mai à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 12 avril dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Les élus présenteront un projet de règlement sur la sécurité des piscines résidentielles lors de la séance de consultation publique qui se tiendra le 9 mai à 18 h dans la salle du conseil de l’hôtel de ville. Il faut savoir dans ce dossier que, dans le but de renforcer la sécurité des piscines résidentielles et de réduire les risques de noyade, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a annoncé il y a près d’un an une nouvelle réglementation à ce sujet. Ainsi, à compter du 1er juillet 2023, les citoyens qui bénéficiaient d’un droit acquis pour leur piscine construite avant l’entrée en vigueur du Règlement en 2010 sur la sécurité des piscines résidentielles se verront dans l’obligation de se conformer au règlement qui concerne les échelles, le contrôle de l’accès (enceinte et porte), les aménagements aux abords de la piscine et les plongeoirs.

• Le conseil a proclamé que : la semaine du 24 au 30 avril sera la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, alors qu’on hissera à cette occasion le drapeau officiel au mât de l’hôtel de ville; la semaine du 2 au 8 mai deviendra la « Semaine de la santé mentale » et les citoyens, les entreprises et les institutions sont invités à #Parlerpourvrai; le 8 mai sera déclaré « Journée mondiale de la Croix-Rouge » et on rendra hommage à ces bénévoles en hissant le drapeau de cet organisme humanitaire, du 6 au 9 mai.

Projets de règlements

• Les élus ont autorisé le directeur du Service des loisirs, Luc Brassard, à signer le contrat de services professionnels à intervenir avec Nancy Martel pour l’élaboration de la Politique de développement de la communauté et la mise à jour de la Politique municipale amie des aînés (MADA), d’avril 2022 à décembre 2023.

• La Ville a attribué le contrat de services pour la fourniture, l’installation, le déploiement et la mise à feu d’un spectacle pyrotechnique à la firme Royal Pyrotechnie pour une somme de 50 000 $, incluant la réserve pour imprévus.

• La Municipalité a adopté le projet de règlement 1102-8 modifiant le Règlement de construction 1102 afin d’ajouter des dispositions relatives à la protection des constructions à usage résidentiel contre les gaz souterrains et a accepté de présenter ce projet lors de la séance de consultation publique qui se tiendra le 9 mai à 18 h dans la salle du conseil.

• Le conseil a donné son aval au Règlement 1101-109 modifiant le Règlement de zonage 1101 afin d’autoriser les résidences unifamiliales jumelées de trois étages, selon certaines conditions spécifiques, dans la zone A-806

• Les élus ont approuvé le Règlement 1273 autorisant le paiement des coûts des travaux de réfection des conduites d’aqueduc et d’égout pluvial sur certaines sections du boulevard Saint-Joseph (des rues De Lanaudière à Saint-Louis) et sur un tronçon de la rue Samuel-De Champlain (du boulevard Saint-Joseph à la rue De Maisonneuve) ainsi que les frais contingents pour un montant de 2 815 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin.

• Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière a déposé le certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement concernant le Règlement 1276 pour payer le coût des travaux de réaménagement de parcs municipaux et les honoraires professionnels pour un montant de 588 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 588 000 $.