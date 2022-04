Manifestez votre soutien à l’Ukraine à la bibliothèque de Varennes

En signe de sympathie, de courage et de soutien au peuple ukrainien, la Ville de Varennes offre à ses citoyens la possibilité de planter des tournesols pour égayer les cours, les jardins et les balcons varennois. Les tournesols, qui fleuriront tout au long de l’été symboliseront l’espoir de voir le soleil briller à nouveau au-dessus du peuple ukrainien.



Le tournesol (Helianthus annuus) est l’emblème floral de l’Ukraine. On le retrouve également dans les couleurs du drapeau national de l’Ukraine : jaune tournesol et bleu ciel.



La trousse contient tout le nécessaire pour faire pousser et planter les tournesols : cahier d’activités, semences, pot pour semis et terre. Vous y trouverez aussi un dessin de tournesol à colorier pour les enfants. Ils seront invités à le découper et le rapporter à la bibliothèque en inscrivant un message d’espoir. Les dessins seront accrochés aux murs afin d’ensoleiller les espaces de la bibliothèque.



En vous procurant votre trousse, nous vous invitons à faire un don volontaire qui sera acheminé à la MRC Marguerite d’Youville afin de venir en aide à la population durement éprouvée par ce conflit.



Venez récupérer votre trousse à la Bibliothèque de Varennes durant les heures d’ouverture.



Dimanche : 12 h à 16 h 30

Lundi : 13 h à 21 h

Mardi et mercredi : 10 h à 21 h

Jeudi : 13 h à 21 h

Vendredi : 13 h à 18 h

Samedi : 10 h à 16 h 30



