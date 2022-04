Un parcours familial d’énigmes et de mini-jeux pour le 350e anniversaire de Varennes

Du 13 avril au 15 mai, une activité offerte pour toute la famille propose un circuit ponctué de six épreuves ludiques dans le Vieux-Varennes. Les participants désirant résoudre l’histoire imaginée pour le 350e anniversaire de Varennes sont invités à se présenter au point de départ situé à l’hôtel de ville de Varennes, près de l’entrée principale. Les six stations de jeux sont marquées d’affiches intitulées « Opération 350 ».



Le parcours d’énigme et de mini-jeux d’environ une heure nécessite un téléphone intelligent avec des données Internet. L’application mobile transmet les directives, les indices, l’emplacement des jeux et valide les réponses. Un téléphone par groupe est suffisant.



Pour prendre connaissance de l’histoire, rendez-vous au https://ville.varennes.qc.ca/evenements/sentier-ludique-parcours-familial



Bonne chance!