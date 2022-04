Romance Symphonique : un concert monumental dans un univers rempli de tourmente

L’Orchestre symphonique de Longueuil et son chef-soliste, Alexandre Da Costa, présentent leur prochain invité dans le cadre du concert Romance Symphonique du 28 avril prochain au Théâtre de la Ville de Longueuil, le talentueux chanteur Vladimir Kornéev : une voix incroyablement nuancée s’étendant sur plusieurs octaves.

Le programme, qui tourne non seulement autour de l’âme slave, se veut une immersion dans un univers plein de romance et de tourmentes, riche en émotions et en beauté. L’invité spécial Vladimir Kornéev est considéré comme l’une des plus grandes voix d’Europe, un homme doté d’une puissance musicale qui impressionne, et d’une sensibilité humaine hors du commun. Il présentera son propre répertoire qui fusionne de grandes chansons avec l’harmonie de Rachmaninov, Prokofiev et Tchaïkovski, et fera équipe avec le chef Alexandre Da Costa, qui dirigera l’Orchestre en grande formation de sa baguette dans la Symphonie no 5 de Tchaïkovski, une œuvre plus grande que nature. Plusieurs surprises sont au programme, et c’est une soirée qui marquera un retour grandiose des événements classiques majeurs au Québec.



Qui est Vladimir Kornéev ?

Pianiste, acteur, et chanteur, Vladimir Kornéev est né en Géorgie puis s’est réfugié avec sa famille en Allemagne. Lauréat trois fois de suite au concours national allemand de chant classique à Berlin, il a également remporté le concours international de chanson Andrej Popov à Saint-Pétersbourg. En 2020, Vladimir Kornéev est devenu un membre distinctif de « l’Académie bavaroise des beaux-arts » en tant que plus jeune récipiendaire du département des arts de la scène. Cette récompense compte parmi les plus hautes distinctions pour un artiste en Allemagne.

En plus de sa carrière de chanteur, Vladimir Kornéev est un acteur de renom pour le cinéma et la télévision et a joué dans une vingtaine de productions. En tant qu’artiste interprète, Vladimir Kornéev a enregistré quatre albums et travaille sur son cinquième album consacré à l’œuvre de Kurt Weill.

Comment se mariera la voix dramatique et émouvante de Vladimir à la sonorité exceptionnelle du Stradivarius 1701 de notre très talentueux Alexandre?

Pour le savoir, rejoignez-nous le 28 avril à la Salle Pratt & Whitney Canada à Longueuil pour un concert tout en séduction! Vous pourrez savourer un émouvant mélange de chansons françaises et slaves telles que Zhuravli, ainsi que l’incontournable et sublime composition de Michel Legrand, Les moulins de mon cœur.