Varennes transforme un premier camion-cube 100% électrique

Dans son engagement à réduire ses GES et dans le cadre de son programme de renouvellement de la flotte de véhicules, la Ville de Varennes a converti un premier camion-cube Ford E-450 électrique. Les travaux de conversion électrique ont été réalisés par la compagnie varennoise Ecotuned. Le camion, habillé aux couleurs du 350e anniversaire de la ville aura une autonomie d’environ 200 km et une durée de vie de 12 ans.



« Je suis fier que Varennes innove une fois de plus avec la conversion de ce camion. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un projet-pilote de développement durable dont l’objectif est la réduction des gaz à effet de serre. Ce choix écologique s’ajoute à l’acquisition de plusieurs véhicules hybrides » a déclaré le maire, Martin Damphousse.



Ce premier camion-cube électrique permettra de réduire les coûts d’essence et d’entretien d’environ 5 000 $ par année, en plus de réduire les émissions de GES d’environ 3 200 kg de CO2 équivalent par année. Trois autres camions seront convertis au courant du printemps. Les moteurs électriques sont également plus silencieux, pour un plus grand respect des résidents.