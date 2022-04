Deux entreprises de Boucherville et une de Varennes, finalistes au concours Les Mercuriades

Deux entreprises de Boucherville et une de Varennes sont au nombre des 74 finalistes de la 42e édition du concours québécois d’affaires Les Mercuriades. Depuis plus de 40 ans, cet événement organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) vise à célébrer l’innovation, l’ambition, l’entrepreneuriat et la performance des entreprises de toute la province. De Boucherville, les compagnies Bridor et Lowe’s sont parmi les finalistes tout comme la société de développement de logiciel, Triple Boris, de Varennes.



Encore une fois cette année, des PME et grandes entreprises de tout secteur et de tout horizon pouvaient déposer leur candidature dans seize catégories.



Après deux années en virtuel, le concours se déroulera en présentiel à l’occasion d’une soirée de gala qui se tiendra au Palais des congrès à Montréal, le 2 mai.



«Ils ont su garder le cap, malgré les obstacles et les vents contraires. Ils ont transformé chaque défi en occasion d’innover. Ils ont remis en question des idées préconçues. Ils ont eu le courage de prendre des décisions difficiles dans un contexte difficile. Ce sont des gens qui ont compris que dans ce monde qui a changé et qui continue de changer sous nos yeux, pour se démarquer, il faut prendre les devants», a déclaré Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d’impact au Fonds de solidarité FTQ lors du dévoilement des finalistes.

Au total, dix entreprises de la Montérégie sont parmi les finalistes du concours des Mercuriades. Il s’agit de :

-Demers Ambulances, de Beloeil ‒ Développement des marchés internationaux et Stratégie d’affaires à succès;

-Accès location +, de Beloeil ‒ Contribution au développement économique et régional et Engagement dans la collectivité;

-Bridor, de Boucherville ‒ Manufacturiers innovants;

-Lowe’s Canada, de Boucherville ‒ Stratégie de développement durable et Stratégie d’affaires à succès;

-Biron Groupe Santé, de Brossard ‒ Formation et développement de la main-d’œuvre et Stratégie d’affaires à succès;

-PRISME architecture, de Brossard ‒ Relève, Femme d’exception

-Transdev, de Brossard ‒ Relève, Femme d’exception et Stratégie de développement durable;

-Serenis, de Léry ‒ Relève, Femme d’exception;

-Bien Chez Soi, de Longueuil ‒ Relève, Femme d’exception;

-Ciaq, de Saint-Hyacinthe ‒ Innovation technologique;

-Produits Fraco, de Saint-Mathias-sur-Richelieu ‒ Leadership, Femme d’exception;

-Triple Boris, de Varennes ‒ L’excellence en français.