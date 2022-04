Varennes publie une synthèse de ses fouilles archéologiques réalisées sur plus de 40 ans

Disponible gratuitement en ligne pour consultation, la publication L’archéologie à Varennes, une parcelle d’histoire présente un survol des fouilles archéologiques réalisées à Varennes sur plus de quarante ans et met en lumière les plus beaux éléments de son patrimoine collectif.

« Varennes est l’une des villes au Québec qui comporte le plus grand nombre de sites archéologiques en proportion de sa taille. Depuis plusieurs années, les fouilles se sont multipliées afin de mettre au grand jour les trouvailles d’autres époques camouflées dans le sol du territoire varennois », a formulé Martin Damphousse, maire de Varennes.

Au moment où Varennes célèbre ses 350 ans d’histoire, la Ville a souhaité documenter davantage ses connaissances relatives à son passé collectif pour mieux se tourner vers l’avenir. Consciente du fort potentiel archéologique présent sur son territoire, elle a considéré indispensable d’en présenter les résultats pour en faire découvrir toute la richesse aux citoyens varennois.

Les nombreuses cartes, photos d’archives et images d’artefacts présentées dans cet ouvrage permettent une meilleure compréhension des découvertes réalisées lors des interventions archéologiques et font découvrir l’histoire de Varennes sous un tout nouveau jour. Cet important document de sensibilisation met également à la disposition des citoyens, qui font des découvertes fortuites sur leur terrain, les outils nécessaires pour mieux comprendre et préserver les trésors de l’histoire varennoise.

(Source : Ville de Varennes)