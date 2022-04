Six podiums pour Montériski à la finale de la Coupe du Québec

Les skieurs de Montériski sont montés à six reprises sur le podium lors de la dernière compétition comptant pour la coupe Québec à Morin-Heights la fin de semaine dernière. Xavier Lefebvre, Justin Boudreau et Alexandre Bourque ont remporté chacun une médaille d’or alors que Jérémy Lantz et Vincent Leduc ont récolté une médaille d’argent et Élodie Marois, une médaille de bronze.

Le fondeur de Longueuil, Xavier Lefebvre, a aisément remporté la Montée au sommet vendredi, un parcours de 5 km tout en ascension en technique libre. Il a devancé son plus proche poursuivant, un sénior, par neuf secondes et le deuxième M20 par 55 secondes. De leur côté, le Bouchervillois, Justin Boudreau, et le Grandbasilois, Alexandre Bourque, sont montés sur la première marche du podium au terme de l’épreuve de sprint en technique classique. Tous deux avaient terminé au premier rang des qualifications, Boudreau chez les moins de 18 ans et Bourque dans la classe ouverte (M20 à séniors). Ils ont par la suite dominé les quarts et les demi-finales pour enfin s’adjuger le premier rang lors de la finale. Mentionnons également la quatrième position d’Émile Legault de Boucherville en finale chez les M16.

Un autre membre de l’équipe Montériski, Jérémy Lantz, a aussi tiré son épingle du jeu en obtenant la médaille d’argent de la Montée au sommet chez les M18. En finale du sprint, il s’acheminait vers une deuxième place lorsqu’il a brisé un bâton à quelque deux cents mètres de l’arrivée. Il a dû se contenter de la sixième position.

Les skieurs de la relève n’ont pas été en reste. Chez les moins de 14 ans, au sprint technique classique, le Montarvillois, Vincent Leduc, a obtenu une médaille d’argent alors qu’Élodie Malois de Saint-Basile-le-Grand montait sur la troisième marche du podium. Celle dernière qui faisait équipe avec Camille Léveillé a terminé au quatrième rang du relais. Dans la catégorie M12, au sprint classique, Alexis Lavoie a terminé au pied du podium et Violet Merret en cinquième place.