Des navettes fluviales relieront Boucherville à l’est de Montréal et au Vieux-Port

Afin d’atténuer les impacts majeurs des travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sur la circulation automobile, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) s’apprête à déployer un réseau de sept lignes de navettes fluviales pour desservir, cet été, la région métropolitaine.

L’ARTM investira 7 M$ pour relier le Vieux-Port de Montréal à Boucherville, à Longueuil, à l’île Sainte-Thérèse et à l’arrondissement Mercier, dans l’est de Montréal. Il s’agit d’un projet pilote qui devrait commencer entre le 4 et le 24 juin, selon les liaisons, confirme le conseiller principal, Affaires publiques et relations médias à l’ARTM, Simon Charbonneau. « Nous en sommes encore à l’étape de l’appel d’offres. Les contrats n’ont pas encore été octroyés, et ils devraient l’être au cours des prochaines semaines », a-t-il indiqué à La Relève.

Deux lignes pour Boucherville

Deux lignes de navettes desserviront Boucherville. La première partira du quai Bellerive, à Montréal, pour joindre le quai municipal de Boucherville situé à l’angle des boulevards Marie-Victorin et De Montarville. La seconde ligne reliera le quai municipal de Boucherville et le quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal.

Deux navettes pour chacune de ces lignes seront en service sept jours par semaine.

Selon La Presse+, la ligne Vieux-Port-Boucherville sera en service du 4 juin au 18 septembre. Il y aura des départs vers le Vieux-Port toutes les 45 minutes de 6 h 45 à 18 h, et en sens inverse de 7 h 30 à 18 h 45.

La ligne Promenade Bellerive-Boucherville sera en activité du 6 juin au 14 octobre. Il y aura des départs toutes les 45 minutes de 5 h 45 à 20 h 45 vers Montréal, et de 6 h 30 à 21 h 30 vers Boucherville. Elle permettra notamment aux citoyens de l’est de Montréal ou de la Rive-Sud d’éviter d’emprunter le pont-tunnel pour se rendre à leur travail.

Aussi, pour Longueuil, une liaison sera offerte entre la Promenade-Bellerive et l’île Charron du 24 juin au 5 septembre, les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés seulement. Il y aura des départs toutes les 60 minutes de la Promenade-Bellerive, de 10 h à 17 h, et en direction inverse, de 10 h 30 à 17 h 30.

Les autres lignes relieront le Vieux-Port à Pointe-aux-Trembles; le Vieux-Port à l’île Sainte-Hélène–Longueuil; et le Vieux-Port à l’île Sainte-Hélène.

Bien qu’il n’y ait rien d’officiellement confirmé, l’entreprise Les Croisières Navark basée à Longueuil devrait assurer quatre liaisons, dont celles de Boucherville, une région où elle est active depuis de nombreuses années puisqu’un service de navettes reliant l’île Grosbois au quai fédéral y est offert depuis de nombreuses années.

Selon le quotidien de la rue Saint-Jacques, Navark a été la seule entreprise à présenter des soumissions lors de l’appel d’offres, pour un peu plus de 5,3 M$. Navettes Maritimes du Saint-Laurent, une entreprise du Groupe AML, a soumis une offre de 1,5 M$ pour le service qu’elle offrait en 2019 entre le Vieux-Port, l’île Sainte-Thérèse et Longueuil.

« Nous sommes extrêmement heureux que l’ARTM développe de nouvelles lignes pour offrir du transport collectif sur l’eau. C’est une super bonne idée et, un jour, ce service pourrait être offert d’avril à Noël », a exprimé à La Relève le directeur des opérations chez Navark, Gilles Tanguay.

Rappelons que l’an dernier, afin d’évaluer l’intérêt envers ce mode de transport alternatif, l’entreprise Navark a effectué un court projet pilote durant deux jours du trajet Boucherville et le Vieux-Port de Montréal. Les résultats ont été de toute évidence concluants.