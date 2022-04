Protection des milieux humides, hydriques et naturels: la MRC consulte sa population

Les membres du conseil de la MRC tendent la main à l’ensemble des citoyens, acteurs et partenaires du territoire pour les consulter à propos de plusieurs enjeux à considérer dans l’élaboration actuelle de son Plan régional de conservation des milieux humides, hydriques et naturels (PRMHHN). Par l’entremise d’un court sondage en ligne, ceux-ci sont invités à soumettre leurs préoccupations, attentes et propositions jusqu’au 7 mai prochain.

À l’issue du processus de consultation, les données récoltées permettront à la MRC de mieux définir les priorités d’intervention pour assurer la protection des milieux humides, hydriques et naturels à travers l’ensemble de la planification du territoire. Le PRMHHN est un document de réflexion et de planification qui favorisera un aménagement durable et structurant de la région. Il est réalisé dans le but de dresser un portrait et un diagnostic des milieux naturels du territoire, de définir une stratégie de conservation et d’élaborer un plan d’action.

Selon Martin Damphousse, préfet de la MRC et maire de Varennes, cette consultation publique constitue un exercice démocratique d’importance. « J’invite l’ensemble de la population à participer au sondage afin d’aider la MRC à bonifier son plan. Il s’agit d’une belle occasion pour échanger et mettre de l’avant des solutions durables pour favoriser une meilleure cohabitation entre les divers usages du territoire, et ce, au bénéfice de tous », a déclaré M. Damphousse.

Le lien menant au sondage est accessible sur le site Internet www.margueritedyouville.ca.

Pour toutes questions, les gens peuvent également envoyer un courriel à l’adresse : infoprmhhn@margueritedyouville.ca



PRMHHN



En 2017, à la suite de l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, le gouvernement du Québec a confié aux MRC le rôle d’élaborer des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) afin d’intégrer la conservation de ceux-ci à la planification du territoire. Cette Loi permet de conserver, de restaurer ou de créer de nouveaux milieux humides et hydriques (MHH) pour contrebalancer les pertes de ces milieux et de planifier le développement du territoire en tenant davantage compte des fonctions de ces milieux essentiels. Le principe d’aucune perte nette a ainsi été placé au cœur de la Loi. Une des stratégies identifiées par le gouvernement du Québec pour atteindre cet objectif a été de confier aux municipalités régionales de comté (MRC) la réalisation dudit plan régional des MHH (PRMHH). Par la même occasion, la MRC de Marguerite-D’Youville a décidé d’inclure aussi l’analyse des milieux naturels audit plan, pour ainsi déposer un plan régional des milieux humides, hydriques et naturels.



