La ministre Nathalie Roy octroie plus de 186 000$ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine immobilier à Boucherville

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, annonce une aide financière de 186 213$ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine immobilier à Boucherville. Plus précisément, cet investissement permettra à la municipalité d’embaucher un agent ou une agente de développement en patrimoine immobilier dans le cadre d’une entente de trois ans.

« Boucherville est une ville magnifique et je me réjouis de savoir qu’elle pourra avoir accès à une ressource spécialisée qui contribuera davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier sur son territoire », a déclaré la ministre.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’un investissement totalisant 34,4 M$ et englobant 56 ententes visant à appuyer le milieu municipal en patrimoine immobilier, à l’échelle nationale.

« La protection de notre patrimoine, c’est l’affaire de tous, a ajouté madame Roy. L’intérêt manifesté par les villes et les MRC pour le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier est la preuve que celles-ci font partie de la solution pour la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du Québec. On verra rapidement les retombées des 34,4 M$ annoncés aujourd’hui, car ce sont les citoyens qui pourront en bénéficier directement. »

Créé en 2019 par le présent gouvernement, le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier repose sur l’approche du partage des responsabilités en matière de patrimoine culturel. Le gouvernement considère que la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel sont une responsabilité partagée entre le gouvernement, les MRC, les municipalités et les propriétaires d’immeubles possédant un intérêt patrimonial.

Depuis la création du programme, 86 M$ ont été accordés pour la restauration et la valorisation des bâtiments qui marquent l’histoire du Québec. Le gouvernement se réjouit, par ailleurs, que 80 municipalités et MRC aient adhéré au Programme, le tout, au bénéfice des tous les Québécois.