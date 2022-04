Contrecoeur : bénévoles recherchés pour le nettoyage des berges

Seul, en famille, entre amis ou entre collègues, faites un geste concret pour l’environnement en participant au nettoyage des magnifiques berges et îles de Contrecœur le samedi 7 mai prochain.

En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain, selon le même horaire.

Le nettoyage se déroulera en deux blocs, c’est-à-dire, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour la journée ou pour seulement un des deux blocs de trois heures.

Bloc 1 : 9 h à 12 h

Dîner : 12 h à 13 h

Un dîner pizza est offert par le restaurant Relais 117. Les bénévoles de l’avant-midi et de l’après-midi peuvent y avoir droit. Vous devez indiquer votre présence au dîner dans le formulaire d’inscription.

Bloc 2 : 13 h à 16 h

Du café et des collations seront offerts aux bénévoles durant la journée, une gracieuseté de Tim Hortons.

Lieu d’accueil

Place François-De Sales-Gervais (160, rue Ducharme)

Inscription

Pour devenir bénévole lors de cette journée, vous devez obligatoirement vous inscrire sur le site de la Ville www.ville.contrecoeur.qc.ca et cliquer sur Bénévoles recherchés pour le nettoyage des berges.

Un cadeau sera offert aux personnes inscrites avant le lundi 2 mai, 8 h.

Embarcation nautique

Si vous possédez une embarcation nautique telles qu’un bateau à moteur ou une chaloupe, vous pouvez être bénévole et conduire votre embarcation lors de cette journée. Vous devez l’inscrire dans le formulaire d’inscription et répondre à diverses questions au sujet de votre embarcation et de votre carte.