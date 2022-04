Varennes, Candiac et l’Université Sherbrooke s’unissent pour la protection de l’environnement et la réduction des GES

Les villes de Varennes et de Candiac ont le plaisir d’annoncer le lancement d’un projet de recherche mené par le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en ingénierie durable et écoconception (LIRIDE) de l’Université de Sherbrooke. Prévu sur une période de trois ans, ce projet a pour objectif l’évaluation et l’identification des impacts environnementaux de ces deux villes afin d’en permettre la réduction efficace.



La réduction des émissions en carbone est un objectif mondial incontestable auquel adhèrent le Canada et le Québec à travers la mise en place de nombreuses mesures et investissements qui assurent la transition vers des villes à faibles émissions de carbone. C’est dans ce mouvement que les villes sont mises au premier plan afin de réduire leurs impacts environnementaux et assumer le rôle de leader du secteur public.



« À Varennes, la protection de l’environnement et le développement durable constituent une priorité collective. Tous les efforts sont déployés pour assurer aux Varennois un milieu de vie sain, tout en préservant le patrimoine naturel pour les générations futures », a déclaré Martin Damphousse, maire de Varennes.



« Candiac s’est engagée à prendre les mesures nécessaires afin de garantir aux Candiacois les meilleures conditions de vie possible. Il est important pour nous que le Candiac de demain soit adapté aux conditions climatiques projetées, tout en assurant aux générations futures le maintien des services d’excellence dont jouissent aujourd’hui nos citoyens », a affirmé Normand Dyotte, maire de Candiac.



Les projets et les services municipaux sont des leviers qui permettent d’intervenir par la quantification et la priorisation des impacts des émissions de gaz à effet de serre (GES) à chaque étape de leur cycle de vie incluant toutes les activités qui entrent en jeu dans la fabrication, l’utilisation, le transport et fin de vie.



« Le but de mon projet est de développer une méthodologie innovante et fiable qui, je l’espère, aidera les municipalités à réduire leurs impacts environnementaux », précise Pénélope Renaud-Blondeau, étudiante au Doctorat au LIRIDE. L’emphase ne sera pas seulement sur les émissions de GES, mais sur une panoplie d’autres impacts, ce qui est important afin d’éviter un transfert de problème d’un impact à l’autre. »



Ce partenariat permettra de développer un nouvel outil, mais surtout d’améliorer la précision des données pour ce type d’analyse de cycle de vie. L’application concrète de la recherche universitaire est inestimable pour faire progresser les bonnes pratiques.



« Le LIRIDE est fier de collaborer avec les villes de Candiac et de Varennes sur ce projet d’envergure, mentionne le Professeur Ben Amor, directeur du LIRIDE. Ce sont des projets comme celui-ci qui permettent de développer des outils robustes et qui appuient scientifiquement le leadership du milieu municipal dans l’atteinte de ces cibles en matière de changements climatiques. »