Mise à jour du Plan de développement durable : La Ville de Boucherville lance une vaste consultation

Jusqu’au 29 avril, les Bouchervillois sont invités à participer à la mise à jour du Plan de développement durable de leur municipalité en se prononçant sur les actions prioritaires de l’administration municipale.

Pour ce faire, les citoyens sont invités à visiter la toute nouvelle plateforme de consultation publique en ligne nommée « Trait d’union », qui sera lancée au même moment.

Des choix réfléchis pour un futur viable

En remplissant le sondage sur le Plan de développement durable, les citoyens auront l’occasion de s’exprimer sur les priorités de la Ville en fonction des neuf axes suivants : Développement communautaire et social; Art, culture et patrimoine; Sports et loisirs; Gestion environnementale; Occupation du territoire et paysages; Milieux naturels; Agriculture urbaine et périurbaine; Développement économique et emploi; Transport des personnes.

« La participation des citoyens dans le cadre de cette mise à jour du Plan de développement durable de la Ville de Boucherville permettra de refléter les priorités actuelles de l’ensemble de la collectivité. Plus précisément, elle identifiera les actions qui permettront de faire face à l’urgence climatique et de répondre à plusieurs défis socioéconomiques », a mentionné Anne Barabé, présidente de la commission du Plan de développement durable et du groupe de travail sur l’environnement.

Cette démarche s’appuie sur les travaux de la commission du Plan de développement durable de la Ville, dont les membres sont des citoyens aux intérêts variés.

Le Plan de développement durable de la Ville est également un outil stratégique qui permet d’intégrer les principes et les objectifs de développement durable proposés dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations Unies (ONU) aux politiques, programmes et services de l’administration municipale.

Trait d’union : un nouveau lieu d’échanges

« Trait d’union » vise à créer un pont entre la population, les élus et l’administration municipale. Cette plateforme interactive offre la possibilité aux citoyens de partager leurs opinions et de discuter de petites et de grandes idées qui touchent leur collectivité. Elle favorise la participation citoyenne dans un contexte de collaboration positive, directe et ouverte.

À partir de « Trait d’union », les participants pourront, en toute transparence, suivre l’évolution des projets municipaux et être informés des prochaines consultations. Par le biais de sondages, de forums de discussion et de boîtes à idées, leurs opinions et leurs préoccupations seront prises en considération. Ils pourront ainsi participer significativement à la planification de l’aménagement du territoire et au mieux-être de leur communauté.



Pour participer à la consultation publique en ligne, les citoyens sont invités à se rendre au boucherville.ca/traitdunion.