Les citoyens de Sainte-Julie et Saint-Bruno invités à s’exprimer au sujet de l’Aéroport de Saint-Hubert

Les villes de Sainte-Julie et de Saint-Bruno-de-Montarville annoncent qu’elles s’associent afin de recueillir les commentaires et préoccupations de leurs citoyens concernant l’Aéroport de Saint-Hubert. Cette consultation est menée dans le cadre des travaux du nouveau comité de travail sur le corridor aérien, auquel participent notamment des élus des deux villes (Lucie Bisson, Marc-André Paquette et Amélie Poirier) et des citoyens ayant des connaissances dans ce domaine.



Le mandat du comité est de formuler les recommandations du mémoire et d’en faire le suivi.

Les commentaires recueillis dans le cadre de cette consultation en ligne serviront à alimenter le

mémoire qui sera déposé et présenté lors des audiences publiques prévues au mois de mai. Les

audiences publiques sont organisées par le député de Longueuil–Saint-Hubert, M. Denis Trudel,

et la Ville de Longueuil.



Les citoyens sont invités à s’exprimer sur les enjeux liés aux futurs développements de l’Aéroport de Saint-Hubert, notamment les modifications réglementaires envisagées, les problématiques liées au bruit, les implications environnementales ainsi que les alternatives ou ajustements nécessaires au plan de développement présenté par l’organisme qui exploite l’Aéroport de Saint-Hubert, qui implique une augmentation du trafic aérien.



« Les élus des deux villes partagent les mêmes préoccupations en ce qui concerne les nuisances

associées au trafic aérien dans le secteur. Je suis persuadé que les commentaires que les citoyens

nous enverront dans le cadre de cette consultation, jumelés aux recommandations émises

par le comité récemment formé, permettront de trouver des solutions durables aux nuisances

engendrées par les avions. Comme les audiences publiques approchent à grands pas, c’est le

moment pour tous les citoyens qui souhaitent se faire entendre de s’exprimer », a précisé le maire

de Sainte-Julie, Mario Lemay.



« Nous encourageons les citoyens des deux villes à participer en grand nombre à cette consultation.

Celle-ci est essentielle pour soutenir les recommandations qui seront émises dans le mémoire

et pour donner du poids à notre position. Nous devons saisir cette occasion pour nous faire

entendre afin d’avoir de l’influence sur le plan de développement de l’Aéroport de Saint-Hubert

et pour trouver des solutions aux problèmes vécus par nos citoyens. Cet aéroport a un impact

sur nos environnements de vie qu’il ne faut pas négliger », a déclaré le maire de Saint-Bruno-

de-Montarville, Ludovic Grisé Farand.



Les citoyens intéressés peuvent s’exprimer jusqu’au 18 avril à l’adresse mavoix.stbruno.ca/aéroport.