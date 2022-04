Le projet de Complexe culturel de Longueuil bat de l’aile

Annoncé à de nombreuses reprises depuis plus de 15 ans, entre autres par les deux ex-mairesses, Caroline St-Hilaire et Sylvie Parent, le projet de Complexe culturel de Longueuil n’apparait plus dans les dépenses prévues du gouvernement du Québec.

Il est tout simplement retiré de la liste des projets publiés dans le Plan québécois des infrastructures 2022-2032.

Le Complexe culturel était pourtant passé de l’état d’avancement dans la liste des projets publiés, soit de « En planification » à « En réalisation ».

Puis, il avait traversé l’étape de projet « À l’étude » à « En planification ». Québec s’était déjà engagé, il y a cinq ans, à y consacrer 20 millions $

En fait, il n’y a plus vraiment de signaux clairs depuis plus d’un an, la pandémie n’ayant pas non plus contribué à faire avancer le dossier.

En entrevue la semaine dernière, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a confirmé que le projet initialement prévu de Complexe culturel près de la station de métro Longueuil-Université de Sherbrooke n’avait pour ainsi dire plus de sens, car les coûts estimés de celui-ci avaient littéralement explosé depuis une décennie, passant de 50 à 100 millions puis à 150 millions, sinon 190 millions $.

La mairesse estime que le futur projet (Complexe culturel 2.0) devra viser principalement l’aménagement d’une nouvelle salle de spectacle moderne ayant la capacité d’accueillir plus de 1000 personnes, mais elle précise du même souffle que le site du parc St. Mark dans le Vieux-Longueuil avec ses bâtiments existants fait également partie de l’équation « culture », car elle souhaite en faire un pôle de création et de diffusion stratégique.

Initialement, le projet de Complexe culturel devait abriter le Théâtre Motus, le Théâtre de la Ville, le centre d’exposition Plein Sud et l’Orchestre symphonique de Longueuil; des organismes qui ont déjà tous pignon sur rue à Longueuil.

La mairesse Fournier a par ailleurs indiqué que la population serait consultée avant de prendre une quelconque décision et avant de déposer un nouveau projet.