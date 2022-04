La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie sillonnera la région

Il est particulièrement bon de prendre part à des sorties entre amis et de planifier des activités sportives en ce début de printemps. Bien sûr, il y a la fameuse sixième vague qui plane au-dessus de nous, mais, comme l’a dit le premier ministre il y a quelques semaines, il faut apprendre à vivre avec le virus. C’est donc dans ce contexte que les participants à La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie se préparent à traverser la région pour deux bonnes causes : votre santé et celle des enfants!

« Le 11 juin prochain, près de 5 000 cyclistes se rassembleront à Sorel-Tracy pour le départ de La Boucle qui sera donné sur l’avenue Hôtel-Dieu », a mentionné Pierre Lavoie sur sa page Facebook. « Le peloton parcourra une distance de 135 kilomètres en circuit fermé en longeant le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu, tout en traversant neuf villes et municipalités de la Montérégie. Une grande fête sur le quai Catherine-Legardeur est prévue pour célébrer ce bel accomplissement! Il est encore temps de vous inscrire! Joignez-vous au peloton et vivez l’expérience d’une vie! »

Cette année, La Boucle sillonnera donc les municipalités de Contrecœur, Verchères (point de ravitaillement), Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable (point de ravitaillement), Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu (point de ravitaillement), Saint-Roch-de-Richelieu, avant de revenir à son point de départ, Sorel-Tracy.

L’initiateur du projet a précisé que les vélos électriques sont acceptés et que les surplus générés par l’événement seront réinvestis dans les projets de bienfaisance du Grand défi Pierre Lavoie.

De plus, l’athlète de 58 ans a précisé que les participants à La Boucle sont invités à s’impliquer et à parrainer une école primaire. Les sommes récoltées serviront à financer l’achat d’équipements pour faire bouger les jeunes.

Et l’autre bienfait de l’activité, c’est que ça nous plonge dans l’été et ça, ça fait particulièrement du bien!