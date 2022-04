20,4 M$ pour soutenir l’action bénévole

Afin d’offrir un soutien accru à l’action bénévole dans l’ensemble des régions du Québec, la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a annoncé une bonification de 10 millions de dollars de l’enveloppe récurrente du programme Soutien à l’action bénévole, portant ainsi la mise à 20,4 millions de dollars pour l’année 2022-2023. Cette hausse significative du budget permettra notamment aux organismes communautaires, de loisir et de sport ayant subi des impacts économiques liés à la Covid-19, de recevoir un soutien accru pour poursuivre leurs opérations. Depuis 1991, ce programme met à la disposition de chacun des membres de l’Assemblée nationale une enveloppe dédiée au financement des interventions en matière de loisir, de sport, d’équipements légers et d’action communautaire dans leur circonscription. Les députés de l’Assemblée nationale, tous partis confondus, auront donc une enveloppe budgétaire bonifiée cette année pour soutenir les organismes de leur territoire. Les projets soutenus doivent contribuer au développement local et régional et s’inscrire dans les orientations gouvernementales en matière de loisir, de sport et d’action communautaire. Rappelons que, depuis le début de la pandémie, il s’agit de la quatrième bonification du programme.