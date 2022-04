Pascal Déry de SpartanFit veut faire bouger les gens… et les choses: près de 2 000 $ pour la Fondation Rêves d’enfants

Ouvrir son entreprise est déjà une aventure qui comporte son lot de risques, mais la côte à grimper est encore plus raide quand il s’agit d’un centre d’entraînement qui ouvre ses portes peu de temps avant l’explosion de la pandémie! Heureusement, le propriétaire du SpartanFit de Sainte-Julie, Pascal Déry, s’y connaît en obstacles, car son gym en propose plein à ses membres!

L’entreprise a ouvert ses portes en février 2020, soit cinq semaines avant la Covid-19, ce qui a été toute une claque au visage de l’entrepreneur… Toutefois, les entraineurs dans son domaine disent souvent qu’il faut aller plus loin, se dépasser et même viser au-delà de nos limites. Dans le cas de Pascal Déry, il ne s’est pas contenté de seulement le dire aux autres : il l’a lui-même vécu à fond et les gens ont apprécié ses efforts sincères.

« On n’a jamais arrêté, même pendant la pandémie! On faisait des séances virtuelles présentées sur les écrans et ça a fait du bien aux gens qui étaient littéralement coupés du monde pendant la pandémie! », a-t-il lancé avec enthousiasme.

La mission de SpartanFit est aussi de s’impliquer activement au sein de la communauté julievilloise et c’est ainsi que les membres du gym ont apporté pour la Maison de l’Entraide des denrées et des petites sucreries (des « cans » et des cannes!) dans le temps des Fêtes, à l’intention des familles démunies de la région. De plus, des initiatives sont en cours afin de faire bouger les ados de la Maison des jeunes de Sainte-Julie, ce qui pourrait bien aider à créer un réel effet d’entraînement.

Récemment, Pascal Déry a tenu le « Challenge SnakeHeads » au profit de la Fondation Rêves d’enfants, qu’il encourage depuis près de huit ans maintenant. L’événement, qui devait être complété en 60 minutes intenses par équipes, a permis d’amasser près de 2 000 $ et a donné un objectif d’entraînement aux membres qui avaient perdu quelque peu leur forme au fil des confinements.

Ce Challenge devrait revenir d’ici quelques mois et Pascal Déry rêve que certains événements à venir puissent se tenir en collaboration avec la Ville de Sainte-Julie afin de faire bouger les citoyens intéressés. Bref, ce n’est pas la motivation ni les idées qui manquent à l’entraîneur. « Le groupe grandit vite! », a-t-il lancé, signe que son énergie est contagieuse!