Finale locale de Secondaire en spectacle à l’école secondaire du Grand-Coteau

Le jeudi 24 février 2022, à l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie, a eu lieu la finale locale du concours Secondaire en spectacle. Cet événement réunissait les meilleurs jeunes artistes de l’école. Une soixantaine d’élèves se sont impliqués lors de cette finale, que ce soit comme artistes, animateurs, organisateurs, techniciens ou journalistes.



Le jury de la soirée était composé de Catherine Fournier, Maxime Groleau, Jessie Collins, Samuel Tougas, Valérie Groleau, Viviane Baril et Xavier Briggs, qui sont tous des passionnés des arts de la scène. Ces derniers ont eu la dure tâche de sélectionner deux des dix excellents numéros présentés dans la section Concours du spectacle, lesquels représenteront l’école lors de la finale régionale montérégienne. Le public a aussi voté pour son numéro Coup de Cœur qui sera également présenté à la finale régionale en section hors concours. De plus, le Prix de la relève a été remis par les membres du jury à des élèves du premier cycle en guise de félicitations.



Pour la section Concours, la première place a été décernée à Antoine Oliveira pour sa poétique pièce de théâtre intitulée De belles étoiles dans tes yeux. La deuxième place a été attribuée à Maika Allaire et Laurence Lucin pour leur création de danse Insomnie, sur la musique d’Angèle, où la complicité se faisait sentir. Quant au Coup de cœur du public, il a été remis aux élèves de secondaire 5 Jade LeBouthillier, Jenny Favreau, Laurence Ferland, Laurence Lucin, Ophélie Durand-Ménard, Maika Allaire et Rosemarie Lévesque. Leur création de danse a fait réfléchir les spectateurs sur le thème du cancer sur la chanson Quand c’est de Stromae. Le jury a remis le Prix de la relève à un duo composé d’Alexandra Messier et Sarah Caron, deux élèves de 2e secondaire, pour leur entrainante interprétation musicale en chant de Marine marchande des Cowboys Fringants.



Pendant la délibération du jury, huit formidables numéros ont été présentés au public dans la section hors-concours. Quatre des huit performances étaient des représentations musicales. Aussi, les élèves des profils guitare et danse ont eu la chance d’y présenter des numéros. Pour le dernier numéro de la soirée, Félix Boulianne, un ancien élève marquant de l’école du Grand-Coteau, a fait l’honneur aux élèves de leur interpréter la chanson Flicker de Niall Horan. Celui-ci a eu la chance de participer au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle en 2019.



De même, l’émouvant numéro Hope Town, interprété par Alicia Hébert et Antoine Olivera, a été présenté dans la section hors concours. Dans cette pièce de théâtre, un adolescent avait fugué, sa famille tentait de le chercher jusqu’à ce que la sœur du disparu le retrouve.



Bonne chance à tous les élèves qui participeront à la finale régionale de la Montérégie. Cette dernière aura lieu à l’école secondaire Gérard-Filion le samedi 2 avril prochain.



L’école secondaire du Grand-Coteau souhaite remercier ses partenaires : Loisir et Sport Montérégie, Sophie Martin Photographe pour les photos de la soirée, Éclipson pour le son et l’éclairage ainsi que les Productions Mégamix pour la captation et la diffusion vidéo du spectacle.



Merci aussi au comité organisateur, à tous les membres du jury, aux membres du personnel et aux élèves qui se sont impliqués, que ce soit comme artistes, autres participants ou spectateurs.



Grégoire Trudeau

Jeune journaliste, secondaire 1



Photos : Sophie Martin