35 jours de bonnes habitudes écologiques pour les 35 ans de Nature-Action Québec

Nature-Action Québec (NAQ) fêtait récemment plus de trois décennies à faire avancer la cause environnementale au Québec par la réalisation de sa mission visant à guider les personnes et les organisations dans l’application de meilleures pratiques environnementales. Pour l’occasion, l’organisme a créé le défi « Mon action nature » qui invite le public à s’engager à adopter de bonnes pratiques écologiques pendant une durée de 35 jours. Sous forme de collecte de fonds, le défi propose aux participants, qu’ils soient citoyens, entreprises ou organismes, de modifier leurs habitudes pendant 35 jours en mettant en place des gestes pour la santé de notre planète. Le défi débutera le 22 avril prochain, à l’occasion du jour de la Terre. Il se terminera 35 jours plus tard, soit le 26 mai prochain. Pour participer, il suffit de s’inscrire entre le 22 mars et le 21 avril en remplissant le formulaire à cet effet et en choisissant parmi l’une des cinq catégories de défi. La personne participante est aussi invitée à choisir un objectif de collecte de fonds associé à son défi. Elle peut ainsi demander à son entourage de l’encourager en faisant un don à Nature-Action Québec. Tous les montants recueillis contribueront à la mission de NAQ, notamment la réalisation de projets de protection à perpétuité de milieux naturels.