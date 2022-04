Un succès pour l’exposition de l’AAPRS

De retour après deux ans de pause en raison de la pandémie, l’exposition de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) a connu un succès les 2 et 3 avril derniers au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville.

Plus de 1 700 personnes se sont déplacées pour admirer les quelque 1000 œuvres tant en art figuratif qu’en art abstrait. Au cours de ces deux journées d’exposition, 87 œuvres ont été acquises par les visiteurs totalisant des ventes de 36 294 $.

Les visiteurs ont pu tout au long de l’exposition rencontrer les quelque 90 artistes et échanger avec eux. Plusieurs ont dit apprécier l’ensemble des oeuvres présentées, et particulièrement les toiles de l’artiste invité, Léonel Jules, dont plusieurs figurent dans de nombreuses collections privées et publiques.

L’événement était sous la présidence d’honneur de Réginald Barbe, président de la Maison Gilles-Carle de Boucherville, pour qui « investir dans l’art, c’est investir dans le bonheur.»

L’événement s’est déroulé en présence des députés Xavier Barsoul-Duval et Nathalie Roy, et de conseillers municipaux de Boucherville.

L’ AAPARS fondée il y a 40 ans compte plus de 400 membres issus de toutes les villes de la Montérégie. Le vice-président de l’AAPARS, Jacques Landry, salue d’ailleurs la Ville de Boucherville et à Patrimoine Canada qui ont contribué au succès de l’exposition.