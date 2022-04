Suzanne Roy met fin aux rumeurs et annonce sa candidature pour la CAQ dans Verchères

Le chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec, François Legault, est très fier d’annoncer que Suzanne Roy sera la candidate de sa formation politique dans la circonscription de Verchères, en vue des élections générales à venir.



Bien connue dans la région et dans la circonscription, madame Roy a occupé de nombreux postes en politique municipale au cours des 25 dernières années. Que ce soit à titre de conseillère municipale, de mairesse de Sainte-Julie et de présidente de l’Union des municipalités du Québec, elle s’est attachée aux gens de la région et a travaillé avec vigueur pour leur assurer une qualité de vie exceptionnelle.



Modèle de réussite et d’accomplissements, Suzanne Roy est reconnue pour son grand dévouement pour la communauté, sa détermination et son leadership rassembleur. Habitant la circonscription de Verchères depuis 30 ans, elle est très au fait des enjeux qui sont reliés à la circonscription. Réputée pour son écoute et son travail sur le terrain, elle s’est mérité la confiance de la population et de ses pairs.



Après des études universitaires en sciences politiques à l’Université Laval, elle devient, en 1990, directrice générale de la Société Saint-Jean-Baptiste-Richelieu/Yamaska, poste qu’elle occupera pendant 15 ans. Elle fait son entrée en politique en 1996 comme conseillère municipale à Sainte-Julie et devient, en 2005, la première femme élue à la mairie de la municipalité.



En plus de ses fonctions de mairesse, Suzanne Roy a, entre autres, créé et présidé le Comité sur les changements climatiques à l’UMQ et a longtemps été préfète de la MRC de Marguerite-D’Youville. La fière maman de deux grandes filles et nouvellement grand-maman est prête à relever ce nouveau défi pour donner une voix forte aux citoyens de Verchères.



«Suzanne, c’est une femme de la place, c’est une femme de terrain, proche des citoyens. C’est une femme de tête, une femme de cœur, une femme d’action. Et c’est une leader. C’est la personne qui va être la mieux placée pour représenter les gens de Verchères en 2022. j’ai besoin de Suzanne Roy au gouvernement. Quand une femme de son calibre choisit de servir le Québec, on serait fou de s’en passer. On a besoin de son expérience et de sa force », a déclaré le chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec, François Legault.



« Je suis heureuse de pouvoir représenter la Coalition Avenir Québec aux prochaines élections générales. Après avoir représenté les électeurs de la circonscription dans le monde municipal, je serais honorée de pouvoir continuer à servir sa population à l’Assemblée nationale. Je tiens à remercier le premier ministre de sa confiance et à souligner la qualité du travail accompli par la députée Suzanne Dansereau au cours des dernières années. », a mentionné pour sa part la candidate de la Coalition Avenir Québec dans Verchères, Suzanne Roy.