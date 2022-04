L’auteur jeunesse bouchervillois Yannick Roche lance un livre audio

Le mystère de la Déesse du feu

L’auteur de romans pour les préadolescents Yannick Roche vient de lancer un livre audio, Le mystère de la Déesse du feu, qui a la particularité d’être interprété par tous les personnages du récit, tout comme si vous écoutiez un film ou une télésérie.

C’est le cinquième roman de la Collection 3 Bests du Bouchervillois. Ces récits mettent en vedette trois super copines âgées de 11 et 12 ans, brillantes, sportives et débrouillardes, mais curieuses et intrépides. Elles se lient d’amitié avec une autochtone amérindienne de leur âge aux pouvoirs exceptionnels.

L’histoire racontée en formule « radio-feuilleton »

Les productions «Les 3 Bests» de Boucherville » ont décidé de rendre l’écoute plus dynamique, avec les voix de tous les personnages, des sons et de la musique.

En vacances, dans un chalet ancestral construit sur les terres d’une ancienne réserve amérindienne, cinq jeunes trouvent sous un bureau antique une clé et un parchemin datant de 1792.

Ce plan dessiné maladroitement avec une plume d’oiseau les mènera à la découverte d’un coffre des plus mystérieux qui perturbera étrangement leurs vacances.

Pourquoi ce coffre a-t-il été classé «Top secret» par l’armée américaine?

Des aventures sans violence

Yannick Roche a choisi de créer des romans d’aventures sans violence, mais remplis d’intrigues, de suspense et d’un brin d’imaginaire. Chaque roman Bests a un volet historique.

Depuis 2017, il a publié cinq romans, dont le livre audio: La Flamme ensorcelée; Le Soleil de Nuit; Le Pirate des Neiges; La Déesse de la cité cachée; et « l’audiobook» Le Mystère de la Déesse du Feu.

