Finalement, une lutte à 12 dans Marie-Victorin

Les électeurs de la circonscription longueuilloise de Marie-Victorin auront finalement le choix entre douze candidats lors de l’élection partielle du 11 avril prochain. En effet deux autres candidats se sont ajoutés il y a quelques jours, à la liste déjà longue. Il s’agit d’un indépendant, Philippe Tessier, et d’un candidat qui défendra les couleurs de l’Union Nationale, Michel Lebrun. Ils devront batailler avec les autres prétendants, soit l’ex-député fédéral néo-démocrate Pierre Nantel qui sera candidat pour le Parti québécois, cette fois-ci.

La CAQ de François Legault y présente l’infirmière et ancienne syndicaliste Shirley Dorismond.

Québec solidaire tentera d’y faire élire Shophika Vaithyanathasarma, qui a aussi tenté sa chance avec le Bloc québécois à Montréal au dernier scrutin fédéral.

La comédienne Anne Casabonne est la candidate vedette du Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime.

Après des séjours au PQ et au Bloc québécois, Martine Ouellet fait un autre retour sur la scène politique québécoise en s’y présentant avec son nouveau parti Climat Québec, un parti vert et indépendantiste.

Pour sa part, le Parti libéral du Québec (PLQ) y présente la candidate Émilie Nollet.

Les autres candidats qui tenteront de se faire élire dans la circonscription de Marie-Victorin sont le chef du Parti vert du Québec, Alex Tyrrell, Michel Blondin du Parti pour l’indépendance du Québec, Shawn Lalande McLean du Parti accès propriété et équité et Florent Portron avec l’Équipe autonomiste.

L’élection partielle dans cette circonscription, il faut le rappeler, fait suite à la démission de l’ex-députée Catherine Fournier, qui a été élue mairesse de Longueuil en novembre dernier.