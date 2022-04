Compliqué d’entretenir une maison située dans une aire patrimoniale

Les règles d’urbanisme encadrant les rénovations et les restaurations sont strictes dans le Vieux-Boucherville où plusieurs propriétés sont soumises à l’article 137 de la Loi sur le patrimoine culturel. Depuis quelque temps, un citoyen du secteur souhaite que la Ville facilite les démarches des propriétaires ayant une demeure dans l’aire de protection patrimoniale et qui souhaitent faire des réparations dites à l’identique, c’est-à-dire qui n’altèrent pas l’aspect visuel de la propriété et qui respectent les exigences de l’aire de protection patrimoniale.

« Lorsqu’un propriétaire résidant dans l’aire patrimoniale veut faire des réparations dites à l’identique, celui-ci doit demander un permis et attendre son émission durant des mois. Il est contraint à suivre une multitude de conditions imposées par le service de l’urbanisme », reproche le citoyen René Lafleur.

S’adressant aux membres du conseil municipal réunis en assemblée ordinaire, M. Lafleur a demandé que ceux-ci posent un geste concret afin que ces exigences soient retirées, « considérant qu’il n’y a aucun avantage à exiger ces démarches pour des réparations dites à l’identique. »

Le maire Jean Martel propriétaire d’une résidence à haute valeur patrimoniale s’est abstenu de commenter le dossier « par prudence et pour éviter d’être en conflit d’intérêts apparent, potentiel ou réel », a-t-il précisé.

Admettant qu’il peut parfois « sembler contraignant de demander un permis », la conseillère du district numéro 1, Isabelle Bleau, a rappelé que les règles sont à la fois dictées par le service de l’urbanisme de la Ville et le ministère de la Culture, précisant du coup qu’un agent de développement en patrimoine immobilier sera bientôt dédié aux citoyens qui souhaitent être accompagnés en ce qui concerne les demandes de permis pour les programmes de restauration.

Le directeur général de la Ville de Boucherville, Roger Maisonneuve, a, pour sa part, maintenu la position de la Ville : « la résidence de M. Lafleur est située dans le site du patrimoine et est visée par l’article 137 de la Loi sur le patrimoine culturel qui spécifie que quiconque altère, répare, restaure ou modifie de quelque façon un immeuble patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des immeubles patrimoniaux et que cela s’ajoute à la réglementation municipale. Nous n’avons pas le choix de mettre en place un processus d’approbation des travaux requis », conclut-il.