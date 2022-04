Des élèves de Paul-VI amassent des fonds pour l’Ukraine

Touchés par la guerre qui sévit en Ukraine, des élèves de l’école primaire Paul-VI ont amassé 921 $ pour venir en aide au peuple ukrainien.

Leticia Maude Lecocq, Lyvie Pichette, Emmanuelle Moreau et Alicia Franco, quatre jeunes filles de cinquième année de la classe d’Anaïs Kieffer ont eu l’idée d’organiser une vente de biscuits et de brownies pour amasser des fonds destinés aux victimes du conflit. Dans un élan de solidarité, d’autres élèves se sont joints à elles pour cuisiner et vendre ces desserts.

« Moi et Emmanuelle avions déjà fait une vente de biscuits au profit des animaux menacés, et là, on voulait la refaire, car l’Ukraine a vraiment besoin d’aide et d’argent », explique Lyvie Pichette.

La vente qui s’est tenue le 30 mars dernier dans le local du service de garde a connu un succès instantané, si bien qu’en deux heures seulement, les quelque 500 produits ont été vendus.

Les instigatrices de cette levée de fonds avaient fabriqué des affiches pour publiciser leur vente, tandis que la directrice de l’école avait informé les parents via la page Facebook de l’institution et l’envoi de messages électroniques.

« Nous voulions aider les femmes, les enfants et les hommes pour qu’ils puissent acheter de la nourriture et des produits de santé », résume Leticia Maude Lecocq.

Satisfaite de leur initiative, Alicia Franco a exprimé que c’était bon d’aider les gens. L’argent sera remis à la Croix-Rouge.