Défi OSEntreprendre: neuf entreprises honorées par la MRC

Dans le cadre du 24e Gala local du Défi OSEntreprendre, plusieurs partenaires et élu(e)s des paliers fédéral, provincial et municipal étaient réunis virtuellement le 30 mars afin de souligner et honorer neuf entreprises de la MRC de Marguerite-D’Youville (MRC). L’événement présenté en ligne a permis de mettre de l’avant l’audace des entreprises qui se sont lancées en affaires en 2022, et ce, malgré un contexte parfois difficile.



Le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Varennes, M. Martin Damphousse, se réjouit de la vitalité du milieu des affaires sur le territoire : « Soyons fiers de travailler ensemble au succès entrepreneurial et à l’essor économique de notre territoire. Le soutien aux entrepreneurs est un élément essentiel au développement économique régional et celui-ci contribue à notre rayonnement. »



Cet événement était présenté par la Caisse Desjardins des Patriotes qui contribue chaque année au succès du Défi OSEntreprendre dans la MRC. Parmi les nouveautés de cette 24e édition du gala local, on comptait l’ajout de la catégorie « Faire affaire ensemble » qui souligne le partenariat avec des fournisseurs locaux.



Pour les catégories hors concours, le Service de développement économique (SDE) de la MRC a remis les prix suivants :



• Coup de cœur : Équilibraxe inc. (Varennes)

Équilibraxe inc. offre des services spécialisés d’équilibrage industriel et de mécanique industrielle. Elle propose différents services industriels en atelier et en chantier aux industries de divers secteurs. L’entreprise s’est également démarquée dans le volet « Faire affaire ensemble » grâce à son implication auprès de fournisseurs locaux.



• Faire affaire ensemble : Entre l’assiette et nous (Contrecœur)

Entre l’assiette et nous (Lily Gourmande) a pour mission d’offrir des outils et des pistes de réflexion en matière agroalimentaire. Elle offre des ateliers de cuisine pour enfants axés sur l’environnement (Mélilot le cuistot) en plus de tenir un café-bistro, comptoir à emporter, une boutique de produits locaux, de traiteur, de mini-traiteur, des forfaits « Occasions spéciales », des points de chute pour les légumes et le pain et bientôt un service « Sac pique-nique ».



Dans les catégories officielles du concours, les prix ont été remis aux entreprises suivantes :



• Catégorie Bioalimentaire : Fringale (Sainte-Julie)

Fringales est une jeune entreprise dynamique dont la mission est d’aider les gens actifs à maintenir de saines habitudes alimentaires. Elle offre une gamme de collations santé qui correspondent aux nouvelles philosophies d’alimentation saine et écologique. Déclinées en plusieurs saveurs, leurs collations sont toutes faites d’ingrédients naturels, sans sucre raffiné, sans agents de conservation, végétalienne et sans gluten.



• Catégorie Exploitation, transformation, production : Animation Aloka (Contrecœur)

Animation Aloka offre un service de création, développement et animation d’activité ludique. Ils sont spécialisés dans la personnalisation pour les groupes de tous âges ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises.



• Catégorie Services aux individus : Académie connexion inc. (Saint-Amable)

Académie connexion inc. offre les services d’un centre sportif multidisciplinaire pour tous. Sous le même toit, on retrouve un service d’entrainement fonctionnel, d’entrainement libre et d’arts martiaux. La vision de l’entreprise est de créer un endroit où toutes les tranches d’âges y trouvent leur compte. Leur but ultime est de permettre aux gens de leur communauté de prendre leur santé en main et de se dépasser.



• Catégorie Innovations technologique et technique : Faventure (Saint-Amable)

Faventure offre les services d’une application mobile qui fonctionnera avec une carte du Québec permettant aux familles de trouver des activités adaptées à leur budget, l’âge des enfants et leur région. L’entreprise veut devenir la référence pour trouver des activités à faire au Québec, et ce, spécialement pour les familles!



• Catégorie Commerce : Gathna (Sainte-Julie)

Gathna se spécialise dans la conception et la vente en ligne de jupes pour tous les types de silhouettes. Gathna est un mouvement plus qu’une marque de vêtements puisque l’entreprise a pour mission d’aider les femmes à se sentir belles, fortes et passionnées, et ce, peu importe les obstacles auxquels elles ont à faire face, au quotidien. À l’intérieur des jupes Gathna, il y a d’ailleurs un ruban argenté faisant référence à l’optimisme.



• Catégorie Services aux entreprises : Mathieu Constantin enr. (Sainte-Julie)

Mathieu Constantin enr., c’est d’abord et avant tout l’âme d’un artisan qui désire bien faire les choses, prendre des responsabilités et créer. Mathieu est tailleur de pierre et dessinateur de formation. Il a uni les deux pour offrir des services techniques dans le domaine de la pierre architecturale. Il offre la prise de mesure, conception 3D, mise en plan, assistance de projet et en chantier, planification, etc.



• Catégorie Économie sociale : Flots de paroles (Verchères)

Flots de paroles est le seul festival de contes en Montérégie et l’entreprise veut faire de Verchères un pôle incontournable pour la diffusion des arts de la parole partout au Québec afin de créer un engouement pour cet art autant traditionnel que contemporain chez les adultes et les jeunes. Créé par trois routiers du milieu culturel, le festival annuel présente des spectacles par des artistes professionnels du conte du Québec, du Canada et de l’étranger.



Les entreprises lauréates dans les catégories officielles ont eu la chance de recevoir, en plus de leur prix, un montant de 500 $ de la MRC de Marguerite-D’Youville. Ces entreprises sont également automatiquement inscrites à la finale régionale qui se tiendra le 29 avril prochain à Longueuil. L’édition nationale, animée par Anaïs Favron, aura lieu le 8 juin sous la coprésidence d’honneur de Zakary Pilote et Serge Beauchemin.