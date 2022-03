Concert de Patrick Watson le 23 avril à l’église Saint-François-Xavier de Verchères

C’est avec fierté que l’équipe du Phare culturel de Verchères peut annoncer la venue à Verchères de Patrick Watson, un artiste d’ici et de réputation internationale.



Le concert

C’est dans l’ambiance intimiste de l’église Saint-François-Xavier de Verchères que se produira Patrick Watson. On ne peut qu’imaginer à quel point la magie des ambiances musicales de l’artiste se prêtera magnifiquement à cet endroit feutré permettant une sonorité unique. Les quelques centaines de spectateurs que permet d’accueillir la salle seront donc conviés à un voyage envoutant à travers les chansons de Patrick Watson, qui sont autant d’histoires d’amour brisé que d’espoir renaissant.



Patrick Watson

Reconnu par la critique et adulé du public, la réputation de Patrick Watson n’est plus à faire, ici comme partout à travers le monde. Depuis ses premiers succès issus de son album Just Another Ordinary Day, en passant par les classiques que sont devenus Close to Paradise, Love Songs for Robots et Wave, Patrick Watson fascine par sa facilité à nous plonger dans une ambiance enveloppante et un monde bien à lui qui nous devient accessible. Que ce soit avec sa chanson Melody Noir (quatre-millions d’écoutes) ou Lost With You (qu’il a offert à ses fans au début de la pandémie en espérant leur offrir un peu de réconfort), le public de ce concert est destiné à entendre de nombreux succès et à se laisser porter par la magie des mots et du piano de l’auteur-compositeur-interprète.



Informations pratiques

Concert : samedi 23 avril 2022, 20 h

Lieu : à l’église Saint-François-Xavier de Verchères (596, route Marie-Victorin)

Tarif : 40 $ tout frais inclus – admission générale

Achetez vos billets au https://www.phareculturel.org/ ou ici

Pas d’échange, ni remboursement

Ouverture des portes à 19 h

Respect des mesures sanitaires dictées par les règles en vigueur au moment de l’évènement.



Le Phare culturel de Verchères

Organisme à but non lucratif créé en 2020, le Phare culturel de Verchères vise à promouvoir la culture sous toutes ses formes dans notre beau village bordant le fleuve Saint-Laurent. En mettant sur pied des évènements rassembleurs allant des expositions extérieures aux concerts musicaux intimistes, l’équipe du Phare s’affranchit de toute barrière afin de célébrer la culture là où elle se trouve, et surtout de l’amener à Verchères.