Compétitions régionales : les nageurs font beaucoup de vagues à Boucherville

Les jeunes nageurs de la région ont fait beaucoup de vagues la fin de semaine des 26 et 27 mars au centre aquatique Laurie-Eve-Cormier alors que se tenaient deux compétitons régionales réunissant des athlètes des catégories 10 ans et moins, et 11 ans et plus.

Pas moins de 567 jeunes ont pris part aux épreuves. Il s’agissait pour eux d’un retour à la compétition depuis le dernier confinement de décembre dernier. « Les nageurs du Club Mustang en plus d’être énergisés de pouvoir revoir des alter-égo régionaux étaient exaltés, car la plupart d’entre eux n’avaient pu vivre de vraies compétitions depuis le début de la pandémie », fait remarquer Marie-Eve Bégin.

Plusieurs clubs étaient représentés, dont le Club Elite de Longueuil, le Club Hippocampe de l’arrondissement de Saint-Hubert, le Club de natation SAMAK, Club de natation CAFA, le Club de natation Chambly, Le Club de natation Torpille et bien évidemment le Mustang.

Cette compétition n’aurait pu avoir lieu sans l’apport des nombreux bénévoles du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB), les officiels, la Ville de Boucherville, le fournisseur de matériel aquatique Arena, ainsi que la boutique Nation Sport du centre aquatique et qui ont offerts des prix, a tenu à souligner Mme Bégin.