Un salon des camps pour faire un choix éclairé

Les familles bouchervilloises sont conviées le 5 avril prochain, entre 16 h 30 et 20 h 30, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, afin de rencontrer les responsables des camps de jour de la Ville de Boucherville et de ses organismes accrédités.

Ce salon est l’occasion pour les parents de poser leurs questions sur les programmes d’activités présentés dans le Répertoire des camps 2022, sur le déroulement d’une journée type, sur les normes de sécurité et d’encadrement, et plus encore.

L’entrée au salon est gratuite!

Rappel pour l’inscription

L’inscription pour les camps de jour organisés par la Ville se fera en ligne, le mercredi 13 avril, à compter de 19 h, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

À noter que les dates d’inscription aux différents camps de jour des organismes accrédités peuvent varier. Cette information se trouve dans le Répertoire des camps 2022