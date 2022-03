Le duo folk Ancolie lance un nouvel album

Une des autrices-compositrices-interprètes est de Boucherville

Le duo folk Ancolie formé de la Bouchervilloise Natalie Byrns et de Anik Bérubé a lancé, le 17 mars, un nouvel album intitulé Les ébranlements.

Les deux artistes ont écrit ce second album en plein cœur de la pandémie. Il s’agit d’un recueil sensible et lumineux de neuf nouveaux titres entièrement composés à deux. Leurs chansons évoquent à la fois le tumulte intérieur et la quête de bien-être.

Les autrices se sont donné la permission de se montrer plus vulnérables en explorant des thèmes qui les touchent de près, tels que l’hypersensibilité, l’hyperactivité d’un enfant, la perte d’autonomie d’un parent, la pression de performance, l’estime de soi.

Les fans de guitares chaleureuses, banjo, ukulélé, mandoline, lap steel, percussions et d’harmonies vocales, seront ravis à l’écoute de ce nouvel album, disponible sur disque vinyle via le site d’Ancolie, ainsi qu’en format numérique sur toutes les plateformes.

Les deux créatrices avaient remporté le Prix de l’Auteur-compositeur francophone de l’année aux Canadian Folk Music Awards avec leur premier album Le soleil de bulle.

Ancolie offrira un concert au Cabaret Lion d’Or le 2 avril et aux Jeudis Taxi à Lavaltrie le 7 avril. Plusieurs dates sont à venir en formule duo pour la saison estivale.