Longueuil investit 6,5 M$ pour passer à l’éclairage DEL

Les rues de Longueuil seront de plus en plus éclairées grâce à la technologie à diodes électroluminescentes (DEL). Pas moins de 14 000 luminaires passeront au DEL, et le coût du projet représente un investissement total de près de 6,5 M$ pour l’acquisition et l’installation des luminaires. II s’agit d’une première phase du projet de conversion et ces travaux s’échelonneront jusqu’au mois de novembre 2022. Selon les estimations de la Ville, le passage au DEL de ces 14 000 luminaires réduira de 71 % les gaz à effet de serre (GES) associés à l’éclairage de rue.



Des avantages environnementaux et économiques bien réels



La technologie DEL contribuera grandement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (7,5 tonnes de CO2-eq) en plus de réduire la pollution lumineuse, alors que les nouveaux luminaires sont certifiés Ciel noir (sans éclairement vers le haut). La durée de vie des luminaires DEL est aussi quatre fois plus grande comparativement aux luminaires traditionnels au sodium.

Cette initiative s’inscrit dans la série d’efforts que fait la Ville de Longueuil pour réduire encore un peu plus la fameuse empreinte écologique donnant du même souffle un autre coup de pouce à la planète.