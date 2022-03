Opération nettoyage du printemps à Varennes

En cette période de beau temps, le personnel du Service des travaux publics est à l’œuvre pour nettoyer les rues et réparer les nids-de-poule qui sont apparus en raison du gel et du redoux.



Au cours des prochains jours, les balais mécaniques sillonneront toutes les artères, les pistes cyclables ainsi que les passages piétonniers pour assurer la propreté des lieux et la sécurité des citoyens.



Pour toute requête à ce sujet, la population est invitée à communiquer avec le Service aux citoyens de la Ville au 450 652-9888, poste 1455, ou à écrire un courriel à l’adresse citoyens@ville.varennes.qc.ca.