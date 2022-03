La Fondation Les Amis de La Casa lance sa campagne de financement

C’est avec grand plaisir que le président de la Fondation Les Amis de La Casa, Ronald Tremblay, annonce le lancement de la campagne de financement 2022. Le mercredi 11 mai prochain se tiendra la principale activité de la Fondation pour récolter des dons : le 24e souper-bénéfice.

Bonne nouvelle! L’événement sera de retour en présentiel au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, après une dernière édition complètement virtuelle (qui fut tout de même un beau succès avec nul autre que Laurence Jalbert comme artiste invitée). L’objectif de cette soirée formule cocktail-souper-spectacle demeure d’amasser le plus de dons possible afin d’aider Hébergement La Casa Bernard-Hubert à réaliser sa principale mission : la réinsertion sociale des plus démunis.

L’animation sera assurée par le collaborateur de la Fondation, Paul Larocque, ainsi que par ses acolytes Jean-François Guérin et Marie-Anne Lapierre, tous journalistes à LCN-TVA. Les membres de la Fondation sont heureux de recevoir comme invité spécial Étienne Boulay, qui partagera son histoire de dépendance, dont la majorité des résidents de La Casa souffrent. De plus, ils auront l’immense plaisir de vous offrir une prestation musicale de Marc Hervieux, dont le talent est grandiose et le charisme légendaire.

La Fondation Les Amis de La Casa a pour objectif unique d’aider financièrement Hébergement La Casa Bernard-Hubert. Il s’agit d’un organisme d’hébergement communautaire de la Rive-Sud voué à l’accueil, au soutien, à l’encadrement et au suivi psychosocial d’hommes en difficulté et sans-abri, en quête d’une plus grande autonomie et désirant s’investir dans une démarche de réinsertion sociale, grâce à une aide adaptée à leurs besoins. Ses services sont répartis à l’intérieur de deux centres d’hébergement uniques au Québec : La Casa est un centre d’hébergement pouvant accueillir 20 hommes de 18 ans et plus (72 hommes y sont demeurés en 20-21); et le Relais qui est un concept de 22 logements pouvant accueillir 41 hommes seuls ou avec leurs enfants (76 hommes et enfants en 20-21).

Le coût du billet individuel pour l’événement est de 160 $ par personne.

Le coût pour une table (8 à 10 personnes) est de 1200 $ à 1500 $ (150 $/personne).

Achat des billets

Il est possible d’acheter vos billets directement via la plateforme numérique suivante : https://monvirtuel.com/casa

Ou en faisant parvenir un chèque à :

Fondation Les Amis de La Casa

966, rue Charcot

Boucherville (Québec) J4B 6W2