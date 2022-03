Curieux de connaître vos origines ?

La Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP) Boucherville vous invite à découvrir les pistes vers vos ancêtres et vos origines, des pistes qui pourraient sûrement vous réserver quelques surprises!

Lors de la prochaine conférence organisée par la Société d’histoire, le sujet passionnant de la généalogie génétique et des tests ADN sera présenté par Alain Lachapelle, docteur en chimie et physique de l’Université de Montréal. Comme M. Lachapelle lui-même le précise : « Il ne se passe pas une journée sans que l’on apprenne que ces merveilleux « tests » ont réussi à éclaircir une controverse historique, à arrêter un criminel notoire ou à permettre aux membres d’une même fratrie, séparés depuis 75 ans, de se retrouver. »

Avec les conseils judicieux d’Alain Lachapelle, apprenez comment bien choisir un test ADN pour découvrir vos racines, votre fratrie et la provenance de vos ancêtres.



À l’occasion de cette conférence, deux ensembles de tests ADN, d’une valeur de 129 $ chacun, seront tirés au hasard parmi les personnes présentes.



La conférence aura lieu le mercredi 30 mars à 19 h 30 au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, 1075 rue Lionel-Daunais, Boucherville. Entrée : gratuite pour les membres de la Société d’histoire des Îles-Percées, 5 $ pour les non-membres. Réservez dès maintenant en écrivant à : rivest60@gmail.com.



La Société d’histoire des Îles-Percées est un organisme à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir l’histoire de Boucherville et de ses familles, et de favoriser la connaissance du patrimoine de Boucherville. Pour plus de renseignements ou pour devenir membre, rendez-vous à : https://www.histoireboucherville.org.