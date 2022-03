Près de la moitié des nouveaux cas seraient liés au nouveau variant BA.2

Dans la région, les hospitalisations se stabilisent depuis deux semaines, alors que l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) indique dans sa plus récente analyse que le nombre de nouvelles hospitalisations est en baisse (- 13 %) par rapport à la semaine précédente pour une neuvième semaine consécutive. Toutefois, le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, avertit que près de la moitié des cas actifs de Covid-19 au Québec seraient dus au nouveau variant BA.2.

« Les données récentes nous montrent qu’on s’approcherait probablement de 50 % des cas qui sont maintenant des cas de ce variant », a-t-il mentionné en conférence de presse le 23 mars dernier, avant d’ajouter un point très important. « On rappelle qu’il n’est pas plus virulent, il ne rendra pas plus les gens malades et n’engendrera pas plus de décès, par contre, il est beaucoup plus contagieux, de 30 à 40 % davantage. »

Pour sa part, l’INESS a précisé que, pour une neuvième semaine consécutive, le nombre de nouvelles hospitalisations est en baisse (- 13 %) par rapport à la semaine précédente, mais que cette diminution est toutefois moins marquée que lors des semaines précédentes.

« La baisse s’observe dans tous les groupes d’âge, sauf chez les personnes de 18 à 39 ans chez qui le nombre de nouvelles hospitalisations a augmenté. Ce groupe d’âge représente toutefois un faible nombre d’hospitalisations. Le nombre de personnes qui nécessitent un séjour aux soins intensifs est également en diminution. »

Masque : maintenu à la mi-avril

Toutefois, les projections de l’INESS prévoient également, d’ici deux semaines, une augmentation des nouvelles hospitalisations ainsi que du nombre de lits réguliers occupés par des patients Covid-19 qui se situerait entre les niveaux 2 et 3 définis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Elles indiquent aussi une relative stabilisation du nombre de lits de soins intensifs occupés par des patients Covid-19 demeurant autour de 20% du niveau 1 défini par le MSSS.

Précisons à ce sujet que, à la suite d’une recommandation formulée par le directeur national de santé publique par intérim, dès le 29 mars, une campagne de vaccination pour la dose de rappel (4e dose) de vaccin débutera dans les milieux de vie. Les personnes de 80 ans et plus et les personnes immunodéprimées pourront également prendre rendez-vous à partir de cette date.

« On juge qu’il serait utile de maintenir le port du masque pour l’instant, sans toutefois déplacer la date annoncée », a ajouté le Dr Boileau, en confirmant que le 15 avril est toujours prévu comme la date de la levée de la mesure.