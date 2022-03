Varennes adhère à la déclaration d’engagement Unis pour le climat

Rappelant le rôle de premier plan des municipalités et villes dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, la déclaration d’engagement Unis pour le climat permet à Varennes de prendre un engagement envers sa population, à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l’adaptation aux changements climatiques.



« Le conseil municipal s’engage à faire de la lutte et de l’adaptation climatique un moteur pour chacune de ses décisions. À titre d’exemple, les célébrations du 350e anniversaire de Varennes se dérouleront dans le respect de l’environnement. Pour tous les événements majeurs, les émissions de gaz à effet de serre seront calculées et la Ville élaborera ensuite un plan de compensation des émissions liées aux activités », affirme Martin Damphousse, maire de Varennes et premier vice-président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).



Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée et une réaction concertée. Les villes et les citoyens font partie de la solution.