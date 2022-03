Les citoyens sont invités à mettre à jour leur compte Mon Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à mettre à jour leur compte Mon Sainte-Julie au cours des prochains jours.



Pour mettre à jour votre compte :



1. Connectez-vous à votre compte en cliquant sur ce lien : https://monsaintejulie.ca/fr/connexion



2. Vérifiez que votre adresse courriel et votre numéro de téléphone sont toujours valides.



3. Mettez à jour les catégories d’information désirées.



4. Cliquez sur la case « Mettre à jour ».



Mon Sainte-Julie est un système d’alerte qui permet à la Ville de Sainte-Julie de transmettre aux citoyens inscrits des renseignements par courriel et par message texte, selon les catégories sélectionnées par les utilisateurs. En s’inscrivant à ce service personnalisé, les utilisateurs peuvent recevoir des avis importants relatifs à la Ville de Sainte-Julie concernant les mesures d’urgence, les travaux, les périodes d’inscription aux activités, les avis importants, les collectes et autres.