La bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère poursuit son déconfinement

La bibliothèque de Boucherville poursuit son déconfinement et se réjouit d’annoncer la réouverture des espaces pour enfants et adolescents, La Bulle et Quartier B.



La Bulle est un local dédié aux enfants de 6 à 12 ans, qui comprend une console de Nintendo Switch, des jeux et des livres. Quartier B est un espace réservé aux adolescents de 12 à 17 ans, où sont mis à leur disposition des divans confortables, des jeux de société, des livres et des consoles de jeux vidéo, de même qu’un mur de création et des bornes de recharge pour appareils électroniques.



Enfin, rappelons que les salles de travail en équipe sont accessibles sur réservation. Les personnes intéressées doivent se présenter à un bureau d’aide au lecteur.



Nouveau service – avis de disponibilité d’un document par courriel

Depuis le 7 mars, lorsque les abonnés procèdent à la réservation d’un document, la bibliothèque offre un service d’avis de disponibilité par courriel. En fournissant leur adresse courriel au comptoir du prêt, ils reçoivent, en plus des avis de courtoisie et de retard lorsque leurs documents arrivent à échéance, un courriel les informant de la disponibilité de leur réservation, plutôt qu’un appel téléphonique. Il est aussi possible désormais de récupérer les réservations directement dans un rayonnage situé à proximité du comptoir du prêt.



L’inscription au service d’avis de disponibilité peut se faire directement au comptoir du prêt, par téléphone au 450 449-8650 poste 2 ou par courriel à l’adresse bibliotheque@boucherville.ca.



Mesures sanitaires

Le port du couvre-visage demeure obligatoire à l’intérieur de la bibliothèque. Le nombre de visiteurs n’est cependant plus limité.



Les citoyens doivent éviter de se présenter à la bibliothèque en cas de symptômes suggérant une infection à la Covid-19.

