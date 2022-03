Une transition pour mettre fin à l’urgence sanitaire

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a déposé le projet de loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19. L’état d’urgence sanitaire prendra fin avec l’adoption de ce projet de loi. Dans l’intervalle, toutes les mesures populationnelles seront levées dans les prochaines semaines, comme annoncé précédemment par le gouvernement. Le projet de loi a principalement pour but de maintenir, jusqu’au 31 décembre 2022, certaines mesures opérationnelles essentielles en matière de prévention, de dépistage et de vaccination pour continuer à protéger la santé de la population dans le contexte actuel où la pandémie est toujours présente. Le Québec compte encore environ 70 nouvelles hospitalisations liées à la Covid-19 chaque jour et, dans le réseau, près de 6 000 travailleurs sont absents à cause de ce virus. Selon la situation épidémiologique, elles pourront ensuite être allégées graduellement ou supprimées.