Deux ans de pandémie : le dévouement des équipes est salué

Le CISSS de la Montérégie-Est a tenu à souligner les deux ans de pandémie en posant un regard rétrospectif sur les apprentissages et les projets innovants qui en ont découlé. Pour ce faire, des témoignages ainsi que des vidéos ont été réalisés afin de mettre en lumière le travail et le dévouement des équipes et saluer les réalisations collectives. « Malgré le contexte difficile et grâce à la mobilisation sans précédent de nos équipes, nous avons tout de même réussi à mettre sur pied de nombreux projets et d’impressionnantes réalisations », a affirmé Bruno Petrucci, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Est. « Nous avons tous constaté l’importance de la solidarité et de l’engagement des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi l’importance du courage et de la détermination sans borne pour continuer à offrir les services à la population. Je suis extrêmement fier des équipes. Et en gardant en tête tout ce que nous avons appris, nous pourrons saisir les opportunités de s’améliorer pour continuer à offrir des services de qualité à la population. » Quelques faits saillants : plus de 10 000 personnes ont été embauchées pour venir prêter main-forte aux équipes, confirmant le CISSS comme le plus grand employeur en Montérégie; plus de 9 200 naissances dans les trois hôpitaux; plus de 8,1 millions de kilogramme d’uniformes et de draps lavés; l’ouverture d’un Centre régional spécialisé pédiatrique; l’inauguration d’une salle en hémodynamie à l’Hôpital Pierre-Boucher.