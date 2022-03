Ukraine : une aide humanitaire supplémentaire de Québec

Québec a annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 700 000 $ pour soutenir la population ukrainienne, durement touchée par la guerre. Ce soutien est rendu disponible par l’entremise d’un appel à projets ouvert aux organismes de coopération internationale du Québec ayant la capacité d’intervenir rapidement et efficacement en partenariat avec des organisations locales, en Ukraine ou auprès des populations déplacées dans les pays limitrophes. Cette contribution financière vient s’ajouter à d’autres mesures déjà instaurées par Québec, dont une première aide de 300 000 $. De plus, le gouvernement a salué le mouvement de solidarité des Québécois envers le peuple ukrainien et souhaite offrir le meilleur accueil possible aux réfugiés qui arriveront dans la province dans les prochaines semaines. Depuis le début de la situation, plusieurs initiatives de la collectivité ont vu le jour pour venir en aide au peuple ukrainien. Une invitation est lancée aux Québécois souhaitant participer à l’effort de solidarité envers les Ukrainiens qui arriveront au Québec à contacter le Congrès des Ukrainiens du Canada. L’organisme pourra ensuite redistribuer les dons matériels, les offres de logement ou de bénévolat vers les personnes ou les organismes ayant des besoins. L’aide recueillie servira à appuyer les familles ukrainiennes dans leurs démarches d’installation. Pour les dons financiers, la Croix-Rouge canadienne mis en place un fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine.