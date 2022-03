De partout au Québec, les Mères au Front affirment : la pollution, ça suffit!

La pollution atmosphérique constitue une des principales menaces environnementales pour la santé, avec les changements climatiques, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Et le Québec ne fait pas exception puisque la pollution de l’air y cause 4000 décès prématurés par année, d’après Santé Canada. C’est environ douze fois le nombre de décès enregistrés annuellement sur les routes du Québec.



C’est sans compter de nombreuses maladies associées à la pollution de l’air, telles que l’asthme, les maladies cardiovasculaires et le cancer. La pollution atmosphérique contribue également à accentuer les changements climatiques, lesquels ont aussi un impact négatif sur la santé. De plus, les fortes chaleurs aggravent la pollution présente dans l’air. Pourtant, le gouvernement du Québec est sur le point d’augmenter de cinq fois la norme de nickel dans l’air pour répondre à certains intérêts économiques. Et il faut s’attendre, pour ce même motif, au rehaussement des normes d’autres polluants.



Ce sont d’ailleurs les pollueurs qui récoltent leurs propres données sur leur propriété, données qui ne sont pas accessibles au public. De plus, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) n’est pas en mesure de surveiller adéquatement la qualité de l’air puisqu’il n’y a pas de capteurs ou suffisamment de capteurs, dans les communautés aux prises avec les gros pollueurs. Nous, Mères au front, dénonçons le fait que le budget du MELCC n’a jamais dépassé 0,3% des dépenses de l’État québécois. Ce ne sont pas 10,6 millions de dollars sur deux ans annoncés en décembre 2021 qui suffiront à diminuer les émissions polluantes actuelles ou à éviter que de nouveaux projets affectent la qualité de l’air. Surtout que le rôle du MELCC n’est plus celui de protecteur de l’environnement, mais celui d’accompagnateur de l’industrie. Ainsi, nous demandons au gouvernement du Québec que la santé publique ait véritablement préséance sur les choix économiques. Cela devrait se traduire par des normes de qualité de l’air concordant avec les lignes directrices 2021 de l’OMS lorsque celles-ci sont plus sévères que les normes québécoises.



Nous demandons également la mise en place de mesures de surveillance appropriées à proximité des gros pollueurs et que toute l’information soit facilement disponible. Il est également nécessaire que le MELCC soit proactif pour assurer le respect des normes auprès des gros pollueurs afin qu’ils mettent en place les meilleures pratiques et utilisent les meilleures technologies pour réduire leurs émissions. Nous sommes des Mères au front et nous n’acceptons plus cette opposition entre économie et santé. Nous voulons que le soin de la nature, de nos enfants et de notre entourage fasse partie intégrante de l’économie à laquelle nous participons. Nous voulons d’une économie qui redonne son vrai sens au mot « valeur » en cessant de le rendre synonyme de « dollars ».



C’est pourquoi nous exigeons du courage de la part des personnes dirigeantes. Car il en faut du courage pour confronter ou simplement ignorer les grandes entreprises qui tentent de nous faire croire que notre intérêt et le bien commun se confondent avec leurs immenses profits. Nous sommes des Mères au front et ne serons pas dupes. Des mesures économiques peinturées en vert ne nous satisferont pas. Si le gouvernement du Québec est sérieux dans sa volonté de protéger l’environnement et de créer de bons emplois, qu’il les crée de manière à favoriser directement la santé des populations et de l’environnement plutôt que de subventionner des industries polluantes. Il est préférable d’investir dans un environnement sain que de devoir subir les impacts sanitaires associés à un air vicié dont la valeur économique est estimée, par Santé Canada, à 30 milliards de dollars annuellement pour le Québec.



Ainsi, nous exhortons le gouvernement du Québec à accorder au ministère de l’Environnement les pouvoirs et les moyens financiers pour remplir sa mission essentielle en ces temps de bouleversements écologiques majeurs. Car la pollution, c’est assez!



Sylvie Cantin, Mère au front de Longueuil, pour Jérémie et Éliane Marie-Claude Brouillette, Mère au front de Terrebonne, pour Étienne et Jérôme Marie-Fleur Paquet, Mère au front de Québec, pour Louis-Philippe, Inès, et pour tous les enfants du Québec [et plusieurs autres signataires]    