Campagne Sauvons l’Ukraine : Varennes verse 20 000 $

Le conseil municipal de Varennes a résolu de verser une somme de 20 000 $ dans le cadre de la campagne en soutien au Fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne pour la crise humanitaire en Ukraine. Ce don servira à appuyer les opérations de secours et d’accompagnement auprès des personnes éprouvées par cette guerre.



« Nous nous mobilisons activement pour venir en aide aux familles durement affligées par ce conflit qui nous affecte », affirme avec émotion le maire Martin Damphousse, en pensant à une citoyenne varennoise, Olga Tchernievski, née à Tchernigov en Ukraine, et dont la ville natale a été bombardée. « Olga travaille avec nous comme conseillère à la MRC de Marguerite-D’Youville et elle témoigne de la détresse des gens et des ravages qui ont été faits aux logements, aux hôpitaux et dans les lieux de loisirs et de paix ».



Donnons généreusement



Initiée par la MRC de Marguerite-D’Youville, une campagne de sociofinancement est en vigueur sur le site GoFundMe. L’objectif est d’amasser une somme de 150 000 $. Cliquez ici pour faire un don.



De plus, il est possible d’aider les réfugiés ukrainiens en devenant famille d’accueil via un formulaire disponible sur le groupe Facebook CANADA – Host your Ukrainian refugees / Héberge tes réfugiés ukrainiens.