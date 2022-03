La FADOQ de Boucherville célèbre ses 50 ans

La FADOQ de Boucherville célèbre un anniversaire fort symbolique. C’est en effet les 50 ans de cet organisme qui sont fêtés sous le thème L’Or du partage. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette année de festivités tenues sous la présidence d’honneur du maire de Boucherville, Jean Martel.

Les fêtes ont officiellement été lancées mercredi dernier lors d’un 5 à 7 qui a réuni une cinquantaine de membres, de bénévoles et de partenaires. La rencontre amicale a permis de souligner l’apport des bâtisseurs et de partager la vision future de l’organisme et de présenter le programme de festivités. L’ambiance était fort joyeuse, de l’avis de tous.

La FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie et donc une bonne santé physique et mentale. Le Réseau des FADOQ défend et fait la promotion de leurs droits collectifs, valorise leur apport dans la société et les soutient par des programmes, services et activités, notamment en loisir, culture, sport et plein air.

À cet effet, la FADOQ de Boucherville s’est fixé pour objectif en 2022 de hausser de 10 % le nombre de ses jeunes membres, c’est-à-dire les personnes âgées de 50 à 60 ans. « La FADOQ de Boucherville est un organisme dynamique, fait remarquer la présidente, Monique L’Hérault. Nous organisons des activités culturelles et sportives qui intéressent les jeunes membres, ainsi que des sorties et des voyages. »

« Les membres du Réseau FADOQ ont par ailleurs accès à une panoplie de rabais et privilèges aux quatre coins du Québec et même outre-mer », souligne également Mme L’Hérault.

La FADOQ de Boucherville compte 2 303 membres. On évalue une moyenne de 7 248 heures de bénévolat par année, excluant la période de pandémie.

Renseignements : www.fadoqboucherville.org