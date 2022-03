Nos représentantes s’illustrent au Championnat provincial de ringuette U16AA et U19AA

Nos jeunes représentantes de Boucherville, Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes se sont illustrées lors du Championnat provincial de ringuette U16AA et U19AA qui se déroulait à Montréal du 3 au 6 mars dernier, alors que l’équipe Cadette AA a remporté l’or, tandis que la formation Junior AA a décroché l’argent lors de cette compétition relevée.

Les deux équipes élites de la Régionale ringuette Rive-Sud (RRRS) ont terminé en première position au terme de la ronde de qualification, ce qui les assuraient de prendre part à la grande finale, ainsi qu’au prochain Championnat canadien de ringuette (CCR) qui se déroulera à Calgary, en Alberta, du 3 au 9 avril prochain.

Pour sa part, l’équipe Cadette AA a gagné la médaille d’or contre l’équipe de l’Outaouais et sera donc l’Équipe Québec au CCR. Au sein de cette formation en or, on retrouvait notamment Audrey-Maude Cyr, de Saint-Amable, les Julievilloises Laurie Claveau, Lauriane Alain, Laurie Bracken et Ève Coté, ainsi que les Varennoises Élodie Bourke, Léa Hébert et Audrey-Anne Marchand.

De son côté, l’équipe Junior AA a mis la main sur la médaille d’argent, ne s’inclinant que contre l’équipe de la région de Québec en finale. Nos représentantes porteront donc les couleurs de Rive-Sud au CCR. Parmi elles, on remarquait la présence des Bouchervilloises Léanne Bourque, Éloïse Crête, Charlie K. Martel et Zoé Nagy, de même que les Julievilloises Coralie Beauregard, Séléna Benoit, Évie Croteau, Justine Remington, Maxim Robinson, Maxim Scully et Léa Simard.

Notons en terminant que les athlètes des équipes élites de la RRRS proviennent des associations de toute la grande Rive-Sud de Montréal, soit l’Orbite de Boucherville, le Rocket de Roussillon, les Faucons de Saint-Hubert, Ringuette Longueuil, les Avalanches de Sainte-Julie, les Intrépides de Saint-Bruno\Saint-Basile-le-Grand, Vallée du Richelieu (VDR) et Ringuette Saint-Hyacinthe.

Félicitations à toutes nos représentantes et bonne chance à Calgary!